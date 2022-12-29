Gölpazarı Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kuruldu

BİLECİK (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın onayı ile Gölpazarı Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) kurulduğu bildirildi.

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, yaptığı yazılı açıklamada, Gölpazarı'nın tarımsal üretimiyle öne çıkan ve bu özelliği itibarıyla Bilecik'e ve bölgeye değer katan bir ilçe olduğunu kaydetti.

İhtisas OSB ile ürünlerin üretildiği yerde katma değer kazanacağını belirten Kızılkaya, şu ifadeleri kullandı:

"Hem üreticilerimiz kazanacak hem Bilecik’imiz kazanacak hem de Türkiye kazanacak. Gıda İhtisas OSB’ler yapıları gereği yeşil OSB olarak da anılan, çevreye zarar vermeyen, aksine bulunduğu bölgelerde doğayı ve tarımsal üretimi destekleyen ve geliştiren sanayilerdir. Bu gelişmeyle Gölpazarı'nda tarımsal üretimin artacağına ve daha iyi şartlarda ürünler üretileceğine hiç şüphe yoktur. Kurulacak sanayi tesisleri bölgeye hitap edecek nitelikte olup kırsal kalkınmada ciddi bir hamle yaşanacağı beklenmektedir. Gölpazarı Gıda İhtisas OSB, Bilecik’imizin 8'inci, ülkemizin 350'inci OSB’si olarak kurulmuştur."

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