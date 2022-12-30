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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilecik Valisi Kızılkaya, Pazaryeri'nde incelemelerde bulundu

AA

Bilecik Valisi Kızılkaya, Pazaryeri'nde incelemelerde bulundu

BİLECİK (AA) - Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Pazaryeri ilçesinde devam edem Gençlik ve Spor Bakanlığı yatırımlarını inceledi.

Vali Kızılkaya, beraberinde Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Lütfü Akyüz ile birlikte yeni Hükümet Konağı projesinin uygulanacağı arazide inceleme yaparak yetkililerden bilgi aldı.

Spor salonu ve kapalı yüzme havuzu inşaatını inceleyen Kızılkaya, vatandaşlar ve sanayici esnafıyla bir araya geldi. Kızılkaya, İlçe Kütüphanesi, Gençlik Merkezi ve Kredi Yurtlar Kurumunu da ziyaret etti.

Vali Kızılkaya, ziyaretlerinin ardından yaptığı açıklamada, oluşturulacak yeni spor alanlarıyla ilçe halkının sosyal ihtiyaçları karşılanırken sporla büyüyen yeni nesillerin yetişeceğini söyledi.

Kapalı yüzme havuzunun yapımının birkaç ay içinde, spor salonunun ise 2023 yılı sonuna doğru tamamlanacağını aktaran Kızılkaya, "İlçemizdeki vatandaşları ve sanayi esnafını ziyaret ederek ayak üstü sohbetlerine misafir olduk. İşin yükü ağır olsa da yüzlerdeki tebessüm insanın içini ısıtıyor. Rabbim hayırlı ve bereketli işler versin." dedi.

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