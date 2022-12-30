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Osmaneli'de BŞEÜ Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı'nın temeli atıldı

AA

Osmaneli'de BŞEÜ Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı'nın temeli atıldı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, Hayvan Barınağı ve Hastanesi ile yanına yapılacak Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı'nın temel atma töreni düzenlendi.

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Osmaneli Belediyesi ve BŞEÜ Rektörlüğünce inşa edilecek tesislerin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, "Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı ile özellikle sokak hayvanları konusunda duyarlılığından ve projede emeği geçen Belediye Başkanı Münür Şahin'e, hayırsever iş insanlarına teşekkür ediyor, memleketimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı da bu laboratuvarda öğrencilerin yeni buluşlara imza atacağını dile getirerek, emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Haziran 2020'de kurdukları Tıp Fakültesinin 2 yıl gibi kısa bir sürede bu seviyeye gelmesinden memnuniyet duyduklarını anlattı.

Sakarya Üniversitesi ile yaptıkları işbirliği çerçevesinde öğrencilerin eğitimlerine geçen yıl başlamalarını sağladıklarını hatırlatan Beydemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaptığımız çalışmalar ve yine ilimizin iş insanlarının desteği ile bu eğitim öğretim döneminde Tıp Fakültesi öğrencilerimizin kendi fakültelerinde eğitimlerine devam etmelerini sağladık. 400 metrekare kapalı alan üzerine inşa edilecek laboratuvarımız, özellikle akademisyenlerimizin bilimsel çalışmalarına ve öğrencilerimizin eğitimlerine büyük katkı sağlayacaktır. 2023 mart ayında hizmete açmayı planladığımız bu tesis, ülkemizin sağlık ihtiyacına yerli ve milli çözümler bulunmasında, Ar-Ge faaliyetlerimizdeki kalitenin yükselmesinde önemli bir misyon üstlenecektir. Temelini atacağımız laboratuvarımızla da özellikle Tıp Fakültemiz, Diş Hekimliği Fakültemiz ve Fen Fakültemiz gibi deneysel çalışan birimlerimizi bir adım daha ileriye taşımış olacağız. Osmaneli Belediyesiyle ortaklaşa yapacağımız laboratuvar tesisimizi finansmanı değerli iş insanı Doğan Zaimoğlu tarafından karşılanacak."

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ise bu alanda doğal yaşam alanı olarak bir çiftliğin de bulanacağını bildirdi.

Şahin, "Bu alanda doğal park, at çiftliği, at biniş parkuru, büyükbaş hayvan çiftliği, kanatlı hayvan çiftliği, diğer yabani ve evcil hayvanat bahçesi yer alacak. Çocuklarımızın doğal yaşamı tanıması ve örnek hayvancılık açısından örnek bir proje olacaktır. Hamdolsun bugüne kadar insan odaklı bir hizmet anlayışı ile altyapıdan üstyapıya, eğitimden spora, kültürden sanata, sosyal hayatın her noktasında dokunmadığımız hizmetimiz olmadı. Biz her zaman halkımızın yanında olmaya çalıştık. Halkın gücüne inanarak onlardan aldığımız güçle gece gündüz demeden hizmetlerimize devam ediyoruz. Bu projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Kemal Kızılkaya ve protokol üyeleri tarafından temel atma töreni gerçekleştirildi.

Programa, Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, İlçe Emniyet Müdür Vekili İlhami Araali, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Öcal Ersoy, daire müdürleri ile siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Tören sonrası Vali Kızılkaya ve protokol üyeleri, Osmaneli Belediyesi Çocuk Akademisi ile BEBKA destekli Osmaneli Belediyesi Modern Fide Yetiştiricilik Serası'nı ziyaret ederek çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

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