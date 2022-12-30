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Ertuğrul Gazi Türbesi'ni 2022'de yurt dışından yaklaşık 40 bin kişi ziyaret etti

AA

Ertuğrul Gazi Türbesi'ni 2022'de yurt dışından yaklaşık 40 bin kişi ziyaret etti

BİLECİK (AA) - MUHSİN ARSLAN - Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin Bilecik'in Söğüt ilçesindeki türbesini bu yıl yurt dışından yaklaşık 40 bin kişi ziyaret etti.

İlçe merkezinde yer alan ve Ertuğrul Gazi'nin mezarı, eşi Halime Hatun, oğlu Savcı Bey ile 19 makam kabrinin yanı sıra Osman Gazi'nin naaşının ilk defin yeri olan muvakkaten kabrinin yer aldığı türbeden ziyaretçi eksik olmuyor.

Bilecik Valiliği ile Jandarma Genel Komutanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında Mayıs 2017'den itibaren Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkezi Komutanlığından 14 uzman erbaşın alp kıyafetiyle saygı nöbeti tuttuğu türbeye yurt dışından en çok Pakistanlılar ilgi gösteriyor.

"Diriliş Ertuğrul" ve "Kuruluş Osman" dizilerinin birçok ülkede yayınlanması türbeye ilgiyi arttırırken, ziyaretçiler arasında Hindistan, Malezya, Endonezya, Afrika, Orta Asya Türk devletleri, Azerbaycan, Kuveyt, Dubai gibi ülkelerden gelenler çoğunlukta yer alıyor.

İngiltere'den ailesiyle gelip türbeyi ziyaret eden Pakistanlı İmtiaz Ahmed, AA muhabirine, Osmanlı'nın kuruluş dönemini konu alan dizileri ilgiyle takip ettiklerini söyledi.

Ahmed, "Buranın tarihi dokusunu ve Ertuğrul Gazi'nin türbesini merak ettiğimiz için geldik. Televizyondan gördüğümüz Ertuğrul Gazi'nin o zamanki yaşantısını ve seremoniyi (saygı nöbeti) merak ettiğimiz için buradayız. Heyecanlıyız, sadece tarihi dokuyu hissetmek istedik." dedi.

- "I like Ertuğrul, I like Türkiye"

Türbe rehberi Belgin Özkan ise yurt dışından gelen ziyaretçi sayısının son yıllarda özellikle hafta sonlarında arttığını, bu kapsamda 2022'de yaklaşık 40 bin ziyaretçiyi konuk ettiklerini anlattı.

Çoğunlukla Pakistan, Hindistan, Malezya, Singapur, Endonezya, Arap ülkelerinden ve Avrupa'dan gelenlerin olduğunu dile getiren Özkan, bunda yurt dışında gösterilen dizilerin büyük etkisinin olduğunu vurguladı.

Ziyaretlerde "I like Ertuğrul, I like Türkiye" sözlerini çok sık duyduklarını aktaran Özkan, şöyle konuştu:

"Ziyaretçi sayımızın yüzde 70'i Pakistanlılardan oluşuyor. Geçmiş yıllarda belli aylarda Çanakkale şehitlerini anma günlerinde Yeni Zelendalılar gelirdi. Almanya'dan veya bazı ülkelerden tarih meraklısı olanlar çok az sayıda gelirdi ama şu anda Orta Asya Türk devletleri, Uzak Doğu ülkelerinden olmak üzere günlük ziyaretçimizin çoğunluğunu yurt dışı ziyaretçilerimiz alıyor. En büyük etkisi görsel törenimiz oluyor. Saygı nöbeti değişimi için özellikle saat başlarını takip ederek buraya geliyorlar, programlarını ona göre ayarlıyorlar ya da geldiklerinde seremoniyi göremedilerse saat başını bekleyip, görüp öyle gitmek istiyorlar."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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