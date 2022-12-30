Bilecik'te "Bilge Edebali" İHA pilotluğu eğitimleri başladı

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BİLECİK (AA) - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) ile Yalova Model Uçak Kulübü arasında yapılan protokolle insansız hava aracı (İHA) öğrencilere eğitim verileceği bildirildi.

BŞEÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamada, Yalova Model Uçak Kulübü eğitmeni Suat Gök’ün geliştirdiği eğitim uçağı modelinin, üniversite İHA pilotluğu eğitimlerinde kullanılması amacıyla işbirliği çalışması yapıldığı duyuruldu.

Protokolle, ilerleyen süreçlerde tasarım geometrisi ortak çalışmalarla geliştirilecek başlangıç modellerinin "Bilge Edebali" ismiyle kullanıma sunulacağı aktarılan açıklamada, "Bu kapsamda eğitmen Suat Gök ile Orhangazi Havacılık ve Eğitim Kulübü yöneticisi Bülent Aydın'la tanıtım ve eğitim günü düzenlenmiştir. Üniversitemiz stadında uçuş gösterisi yapılarak Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir’in de katılımı ile öğrencilerimizin hobiciliğe başlamaları için önemli bir etkinlik gerçekleştirildi. Ar-ge projelerini destekleme adına seri üretiminin üniversitemizde CNC routerlarla yapılacaktır." bilgisine yer verildi.

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