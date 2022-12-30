Pazaryeri'nde hayatını kaybeden lise öğrencisi için mevlit okutuldu

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BİLECİK (AA) - Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde hayatını kaybeden 17 yaşındaki Pazaryeri Nabi Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Mehmet Arda Erhan için mevlit okutuldu.

Pazaryerispor futbolcusu da olan Erhan için cuma namazını müteakip Belediye Kültür Merkezi'nde okutulan mevlide, gencin ailesi, yakınları ve arkadaşları ile Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Jandarma Bölük Komutanı Recep Kuş, daire amirleri ve çok sayıda kişi katıldı.



Belediye Başkanı Tekin, yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:



"Öğrenciliğinin yanında iyi bir Pazaryerispor oyuncusuydu. Kaybımız büyük. Belediye olarak cuma namazının ardından Mehmet Arda Erhan kardeşimiz ve tüm ölmüşlerimiz için Mevlidi Şerif okuttuk. Topluca dua ettik, Allah kabul etsin."

Mehmet Arda Erhan ilçedeki bir çiftlikte ölü bulunmuş, cenazesi 28 Aralık'ta toprağa verilmişti.



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