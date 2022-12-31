Pazaryeri’nde kadınlara yönelik iki konferans düzenlendi

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BİLECİK (AA) - Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Kaymakamlık ve Belediye iş birliğinde kadınlara yönelik “En İyi Narkotik Polisi Anne” ve “Çocuklarda Kişisel Gelişimde Ailenin Etkisi" konularında iki konferans düzenlendi.

Pazaryeri Belediye Kültür Merkezi Salonu'ndaki ilk konferansta, Bilecik Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ve zararlı maddelerin kullanımının önüne geçilmesi, bu mücadelede anne duyarlılığının önemi anlatıldı.

Konferansta, annelere uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgiler verilerek, cep telefonlarına Uyuşturucu ile Mücadele Mobil Uygulaması'nı (UYUMA) indirmeleri tavsiye edildi.

İkinci konferans ise doktor terapist Hatice Kösecik tarafından verildi. Kösecik, ebeveyn ve çocuk iletişimi, çocuklarda kimlik çatışması, kişisel gelişimde ailenin etkisi, ailede mahremiyet ve iletişim konularında kadınları bilgilendirdi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, konferansın çok yararlı olduğunu ifade ederek, desteklerinden dolayı Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, Bilecik Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne ve doktor terapist Hatice Kösecik’e, katılımlarından dolayı ilçe kadınlarına teşekkür etti.

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