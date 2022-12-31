Bilecik Valisi Kızılkaya'dan yeni yıl ziyaretleri

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BİLECİK (AA) - Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, yeni yıl dolayısıyla bazı kurum ve kuruluşlara ziyaretlerde bulundu.

Kızılkaya, ilk olarak huzurevi sakinleri ile sevgi evlerinde kalan çocukları ziyaret ederek, 2023 yılının sağlıklı geçmesini diledi.



Vali Kızılkaya, "Baş tacı büyüklerimizle bir araya geldik. Yeni yıl vesilesiyle gönüllerini ve hayır dualarını alarak anılarına ortak olduk. Milletimizin emaneti yavrularımızla buluştuk. Sevgiyi ve merhameti bizlere en derinden hissettiren çocuklarımız için umut dolu bir yıl olsun." dedi.

Daha sonra halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla Ertuğrulgazi Polis Merkezi, 112 Acil Çağrı Merkezi ile İtfaiye Müdürlüğünde görev yapan güvenlik güçlerini ve personeli İl Jandarma Komutanı Muzaffer Sandal ve İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur ile ziyaret eden Kızılkaya, yeni yıllarını kutladı.



Kızılkaya, "Korkusuz itfaiyecilerimizin 2023 yılı en az onların çalıştığı bir yıl olsun. 7/24 çalışarak hemşerilerimizin en zor anlarında yardım ulaştıran ve şehrimize gece gündüz göz kulak olan çalışkan 112 ve GAMER personeline, milletimizin huzur ve güven kaynağı kahramanlarımıza başarılar diliyor ve yeni yıllarını kutluyorum." diye konuştu.

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