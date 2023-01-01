Pazaryeri’nde güvenlik güçleri yeni yıla görev başında girdi

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BİLECİK (AA) – Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde güvenlik güçleri, vatandaşların huzur ve güven içinde yeni yıla girmesini sağlamak amacıyla kontrol noktalarında denetim yaptı.

Pazaryeri Emniyet Amirliğine bağlı polis ekipleri ve ilçe jandarma timleri yeni yılda kent giriş ve çıkışında araç denetimi ve alkol kontrolü yaptı.

Kontrole Kaymakamı Ferhat Altay, Jandarma Bölük Komutanı Recep Kuş, İlçe Emniyet Amir Vekili Emrah Turan, jandarma ve polis ekipleri katıldı.

80 araç ve 100 kişinin sorgusu ve alkol kontrolleri yapılarak sürücü ve yolcuların yeni yılları kutlandı çikolata ikram edildi.

Kaymakam Altay AA muhabirine, “Yeni yıla an itibarı ile arkadaşlarımız ile birlikte görev başında girdik. Vatandaşlarımız huzurlu, güzel bir gece geçirsin diye hem polis hem de jandarmamız ile tedbirler aldık kontrollerimizi sürdürüyoruz. Yeni yılın ilçemize, ülkemize ve ümmete huzurlu, mutlu günler getirsin inşallah kazasız belasız bir yılı daha geçirmek nasip olsun.” dedi

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