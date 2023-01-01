Bilecik'te sis etkili oluyor

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BİLECİK (AA) - Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Ege bölgelerinin kesişiminde yer alan Bilecik'te sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.



Sabah saatlerinde etkisini arttıran sis nedeniyle kara yolundaki sürücüler trafikte seyretmekte zorlandı.

Özellikle D-650 kara yolu ile Yüksek Hızlı Tren güzergahında sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.



Polis ekipleri, İstanbul, Ankara, Bursa ve Eskişehir gibi büyükşehirlere yakınlığı dolayısıyla kentte trafiğin yoğun olduğu noktalarda olumsuzluk yaşanmaması için sürücüleri uyardı.



Bilecik'te hava sıcaklığı 2 derece ölçüldü.

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