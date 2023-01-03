Bilecik merkezli araç alım satımı bahanesiyle dolandırıcılık operasyonunda 26 gözaltı

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BİLECİK (AA) - Bilecik merkezli 8 ilde, araç alım satımı bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 26 zanlı yakalandı.

Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığınca, internet üzerinden araç ilanı veren satıcı ile alıcıyı noterde buluşturup satış bedeli paraları kendi İBAN numaralarına aktararak dolandırıcılık yapan kişilere yönelik soruşturma başlatıldı.

Mağdurları yaklaşık 50 milyon lira dolandırdıkları öne sürülen şüphelilerin yakalanması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığının koordinesinde Bilecik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

Bilecik dahil 8 ilde belirlenen ev ve iş yerlerindeki aramalarda çok sayıda cep telefonu ve sim kartları, tabanca, uyuşturucu ile dolandırıcılıkta kullanılan dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan 26 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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