Bilecik Valisi Kızılkaya, tarihi mekanlarda incelemede bulundu

BİLECİK (AA) - Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, kentteki tarihi mekanlarda incelemede bulundu.
Kızılkaya, Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Haluk Yıldız, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı ve ilgili kurum yetkilileri ile birlikte Orhangazi Camisi, Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesinde ve Orhangazi İmarethanesi'nde yapılacak restorasyon projesini inceledi.
Tarihi yapıların korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Kızılkaya, ''Yapılacak çalışmalarla ilimize değer katan tarihi yapılarımızı hem ayakta tutacağız hem de kültürümüzü nesillerimize aktaracağız. Osmanlı'daki hayırseverliğin bir göstergesi olan imarethanelerde yüzyıllar boyunca ihtiyaç sahiplerine ve medrese öğrencilerine ücretsiz olarak yiyecek temin edilmiş. Bizler de bu hayır kurumunu yaşatarak kültürümüzü nesillerimize aktaracağız. Orhangazi İmarethanesi’nin esas yapısını koruyarak her bir taşını itinayla taşıyacağız. İmarethaneyi, Şeyh Edebali Türbesi'ne daha yakın bir yere taşıyarak yeniden ayağa kaldıracağız.'' dedi.
Vakıflar Bölge Müdürlüğü ekipleri, Pazaryeri ilçesinde Kara Mustafa Paşa Camisi ile Gölpazarı ilçesindeki Kültür Merkezi, restore edilen tarihi sivil mimari yapılar ve sokak sağlıklaştırması ile tarihi ve tescilli yapıların restorasyon çalışmalarını denetledi.