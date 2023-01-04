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Bilecik Pazaryeri'nde çömlekçiliği canlandırmak için kurs açıldı

AA

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde eskiden yaygın olarak yapılan çömlekçiliği canlandırmak amacıyla Halk Eğitimi Merkezinde kurs düzenlendi.

Bilecik Pazaryeri'nde çömlekçiliği canlandırmak için kurs açıldı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde eskiden yaygın olarak yapılan çömlekçiliği canlandırmak amacıyla Halk Eğitimi Merkezinde kurs düzenlendi.

Pazaryeri Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezinin yürüttüğü "Çamurun Sanata Dönüşüm Yolculuğu Projesi" kapsamında açılan kursa 30 kişi kayıt yaptırdı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Fatoş Karaca Beler, kursun tanıtımı amacıyla gerçekleştirilen programda, ilçeye bağlı Gümüşdere ve Kınık köylerinde önceki yıllarda yaygın olarak bu mesleğin yapıldığını söyledi.

Zamanla yöre halkının geçim kaynağı haline gelen mesleğin unutulmaya yüz tuttuğunu belirten Beler, şöyle konuştu:

"Kınık ve çevresinde çıkan sarı renkli demir oksit bileşenli toprak, seramik sanatında son derece kıymetli bir çamur olarak tanınır. Bu kıymetli nadir bulunan çamur ile yapılan mutfak eşyaları hem kıymetli hem de sağlığa yararlıdır. Bunun yanında çamur ile ilgilenmenin insan psikolojisine sağladığı faydalar da pek çoktur. Kısacası insan ruhuna da çok iyi gelmektedir. Gelecek nesillere taşımak için başlattığımız projemiz gereği önce ilçemizin daire amirlerine tanıtım yapıyoruz. Böylece yöremizin derin tarihi kökleri olan seramik sanatına dikkatleri çekip farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum örgütlerimizi de kurumumuza bekliyoruz."

Beler, tanıtım çalışmaları ve kursun devam edeceğini sözlerine ekledi.

Daha sonra tezgahın başına geçen Kaymakam Ferhat Altay ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin, çömlek yaptı.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Recep Kuş, Emniyet Amir Vekili Emrah Turan, usta öğreticiler ve kursiyerler katıldı.

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