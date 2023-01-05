Bozüyük'te sahte içki operasyonda bir şüpheli yakalandı

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BİLECİK (AA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda, sahte alkol ürettiği iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

İlçede sahte içki üretilerek satışının yapıldığı bilgisine ulaşan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin iş yerinde arama yaptı.

Aramada 79,45 litre el yapımı alkollü içki, 60 adet alkol yapımında kullanılan kit, 3 adet ölçüm aracı, kapak basma makinesi, 193 adet cam şişe kapağı, 33 adet boş içki şişesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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