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Bilecik'te kurulan "Sıfır Atık Kütüphaneleri" ile öğrencilere çevre bilinci kazandırılıyor

AA

Bilecik'te kurulan "Sıfır Atık Kütüphaneleri" ile öğrencilere çevre bilinci kazandırılıyor

BİLECİK (AA) - Bilecik'te öğrenci, öğretmen ve veliler tarafından atık malzemelerden 10 okulda oluşturulan "Sıfır Atık Kütüphaneleri" ile hem kitap okuma alışkanlığı kazandırılıyor hem de tasarruf ve çevreyi koruma bilinci aşılanıyor.

Atıl durumdaki kablo makaraları, araç lastiği, ahşap meyve ve sebze kasası, plastik şişe kapağı, naylon kasa, palet ile buzdolabı gibi malzemelerden masa, kitaplık, sandalye, tabure ve kalemlikler yapıldı. Kampanyalara sağlanan desteklerle bu kütüphanelerdeki kitap sayısı kısa zamanda 108 bin 600'den 262 bin 754'e çıkarıldı.

Temel eğitim ve ortaöğretimden sorumlu İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Güder, AA muhabirine, merkezde 2, ilçelerde 8 kütüphanenin kurulumunu tamamladıklarını söyledi.

İsrafın önlenmesini, malzemelerin etkin kullanılmasını, çevre ve iklim algısını oluşturmayı amaçladıklarını belirten Güder, şöyle konuştu:

"Okullarımızda öncelikle atıl durumda olan dolap, sıra, masa gibi malzemeleri kullanmakla başladık. Fakat daha sonra öğrenci ve öğretmenlerimizin fikirleriyle kullanılmayan araç lastiklerini, meyve ve sebze kasalarını, sanayi tipi elektrik kablolarının makaralarını bu işe katarak biraz daha farklı bir ortam oluşturmaya çalıştık. Aslında nihai amacımız, kütüphaneleri cazibe merkezi haline getirmek ve öğrencilerimizi kütüphaneye daha çok gelmesini sağlamaktı. Bu kapsamda amacımıza ulaştık. Öğrencilerimizi işin işine soktuğumuzda, evlerinde atıl durumda olan eski eşyalarını da okula getirerek, sergi alanı oluşturduk. Okulumuzun kütüphane girişlerinde böyle bir sergi alanı oluşturduk. Öğrencilerimizde de ayrı bir bilinç oluştu."

​​​​​​​Murat Hüdavendigar Ortaokulu Müdürü Murat Aydoğan ise öğrenciler kendi emekleriyle yaptıkları için bu konsepte daha çok sahip çıktıklarını dile getirdi.

Malhun Hatun İlkokulu Müdürü Hüseyin İşgören, yoğun talepten dolayı çocukların "Sıfır Atık Kütüphanesi"ne gelip kitap okumak için sıra beklediğini ifade etti.

Öğrencilerden Meral Sözmen, tahtalardan raf ve tekerleklerden sandalye yapılmış bir ortamda hem kitap okuduklarını hem de güzel vakit geçirdiklerini belirtti.

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