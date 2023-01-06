Bilecik İl Özel İdaresi ekipleri yoğun kış şartlarına hazır

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BİLECİK (AA) - Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünde görevli personelle bir araya geldi.

Gülümbe Tesisleri'nde araç parkurunu inceleyen Kızılkaya, yaptığı açıklamada, kış sezonunda karla mücadelede yapılacak çalışmaların tamamlandığını belirterek, kış boyunca, karla mücadele konusunda ekip ve araçların hazır olduğunu söyledi.

Yaz sezonunu ardından karla mücadele için 32 araç ile 57 personelin görevlendirildiğini aktaran Kızılkaya, "Kar yılı var yılıdır. Kar olursa memlekette bereket olur. Geçtiğimiz yıl kar ve yağmur yağışı güzel oldu akabinde tarım ürünlerimizde ve su kaynaklarımızda bereket oldu. Karla mücadeleyi biz yaparız yeter ki afet olmasın." dedi.



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