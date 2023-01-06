Bilecik'teki camilerde yağmur duası

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BİLECİK (AA) - Bilecik'te yeterli yağışın olmaması nedeniyle yağmur duası edildi.

İl Müftülüğü organizasyonuyla cuma namazı öncesi kent genelindeki camilerde dua programı düzenlendi.

Bilecik Müftüsü Ali Erhun, Kayıboyu Camisi'nde Vali Kemal Kızılkaya ve cemaatin eşlik ettiği duada, "İlimizde yağmur yağmaması nedeniyle kuraklık yaşanıyor. Bugün cuma namazında bir araya gelerek yağmur duası yaptık. İnşallah Allah bizlerden rahmetini esirgemez, kısa zamanda yağmur yağar ve insanlar kuraklık sıkıntısından kurtulur." ifadesini kullandı.

Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sevinen de arazilerin ekildiğini ancak yağışın olmaması nedeniyle yağmur duası yaptıklarını belirterek, "Arazilerimizin durumu hiç iyi değil. İnşallah yağmur yağar. Hep birlikte dua ettik. hayırlısıyla inşallah yağışla gelir ve üreticimizin yüzü güler. Ekinlerimizin yağmura ihtiyacı var." dedi.

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