Kütahya Valiliği Gezici Motivasyon ve Eğitim Tırı, Pazaryeri’nde

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BİLECİK (AA) - Kütahya Valiliği Gezici Motivasyon ve Eğitim Tırı ile Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde öğrencilere motivasyon eğitimi verdi.

Kütahya Valisi Ali Çelik’in himaye ve destekleriyle yola çıkan, bugüne kadar 60 noktada 22 bin çocuğa ulaşan tır, Pazaryeri Kaymakamlığı, Pazaryeri Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde ilçeye geldi.



İlkokul ve ortaokullara hazırlanan mobil tırda DPÜ Öğretim Görevlisi Kudret Armağan tarafından çocuklara eğlendirirken öğreten eğitimler sunuldu.



Tırda öğrencilerle eğitime katılan Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, Armağan ve ekibine teşekkürlerini ileterek fincan takımı hediye etti.

Kudret Armağan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci ve öğretmenlerin de yer aldığı programla ilgili açıklamalarda bulundu.



Tırın 2 yıldır faaliyet gösterdiğini aktaran Armağan, "Amacımız köylerdeki, özel eğitimdeki ve sevgi evlerindeki çocuklara iletişim, motivasyon ve teknolojik uygulamalarla ilgili eğitimler vermek, onları harekete geçirmek, onların motivasyon düzeylerini artırmak. Burası 61'inci durağımız." dedi.



Ayrıca, Kütahya Valiliğince çocuklara dergi, kalem, kalem kutusu, balon ve çanta hediye edildi.



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