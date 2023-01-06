Pazaryeri Belediye Meclisi yılın ilk toplantısını yaptı

BİLECİK (AA) - Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde, Belediye Meclisi 2023 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi.
Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında yapılan toplantıda 8 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.
Toplantıda, denetim ve komisyon seçimi, meclisin tatil ayının belirlenmesi, mevsimlik işçi çalıştırılması, kısmi zamanlı avukat, tam zamanlı ve sözleşmeli veteriner ve tekniker çalıştırılması ücretleri ve imar komisyonunun raporları görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.
Daha sonra, Tekin ve meclis üyeleri Türkiye Belediyeler Birliğinden hibe edilen yeni itfaiye aracının hizmete alınması törenine katıldı. Kurban kesilerek dua edilen törende Tekin, aracın kazandırılmasında katkısı olanlara ve meclis üyelerine teşekkür ederek ilçeye hayırlı olmasını diledi.