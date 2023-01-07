Bilecik'in "Ayşecik'le Ömercikleri" yeni konserlere hazırlanıyor

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BİLECİK (AA) - MUHSİN ARSLAN - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde belediyenin geçen yıl açtığı müzik kursuna katılan çocuklardan oluşan koro, yeni konserler için hazırlıklarını sürdürüyor.

İlk ve ortaokul öğrencilerinin müzik becerilerini enstrüman yoluyla geliştirmesi amaçlanan kurs çalışmaları kapsamında oluşturulan Bozüyük Belediyesi Çocuk Korosu, şarkı ve türkülerle geçen yıl iki kez sahne deneyimi yaşadı.

Yaşları 7 ila 10 arasında değişen 40 çocuktan oluşan koro, birinci programda Barış Manço'nun eserlerini, aralık ayındaki konserde ise "Benim Gözüm Sende", "Bak Yeşil Yeşil", "Hasretinle Yandı Gönlüm", "Mavi Boncuk", "Affetmem Asla Seni", "Oh Olsun", "Hayat Sevince Güzel" gibi Yeşilçam şarkılarını seslendirdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda "müziğin ustaları" konseptinde konser verecek ilçenin ilk çocuk korosuna, Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Öğretim Görevlisi Murat Küçük ve ekibi tarafından haftada bir gün eğitim veriliyor.

Yeşilçam'ın unutulmaz karakterleri Zeynep Değirmencioğlu'nun canlandırdığı "Ayşecik" ve 2020'de vefat eden Ömer Dönmez'in oynadığı "Ömercik"in filmlerindeki şarkıların yanı sıra Barış Manço'nun eserlerini de seslendiren çocuklar, aldıkları eğitimle seslerini doğru ve etkili kullanma becerisini geliştiriyor.

- "İlk sahneye 5 yaşında çıkmıştım, hiçbir zaman unutmuyorum"

Eğitmen Murat Küçük, AA muhabirine, korodaki çocukların doğuştan yetenekli olduklarını, müziğe yatkın ve kulağı olanların kursu tercih ettiğini söyledi.

Küçük yaşlardaki çocuklara geçmişten gelen şarkıları armağan etmek ve öğretmek istediğini belirten Küçük, "Çocuklarımız açıkçası beni şaşırttı. Hem Türk Halk Müziğine hem Türk Sanat Müziğine hem de nostaljik şarkılara ilgileri var. Özellikle yeteneği olan çocukları daha fazla solo söyleterek, koroda nefes çalışmaları yaptırarak, müziğe dair ne varsa elimden geleni öğretiyorum. Çocuklar da çok güzel alıyorlar. Küçük yaşta temelleri attıklarını düşünüyorum." diye konuştu.

Korodaki çocukların bazılarının ileride güzel yerlerde, sahnelerde yer alacağına, müzikle alakalı kariyer yapacağına inandığını dile getiren Küçük, kendisinin de onlar için hayalinin bu yönde olduğunu anlattı.

Onlarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Küçük, şöyle konuştu:

"Kendim de ilk sahneye 5 yaşında çıkmıştım, hiçbir zaman unutmuyorum. Çocuklarımızın da bu atmosferi unutacaklarını düşünmüyorum. Müzikten kopmamalarını istiyorum. Sahnede olmak çok başka bir atmosferdi benim için. İlk 'Bir Fincan Kahve Olsam' şarkısını okumuştum. Eminim çocukların da hiçbir zaman unutamayacakları günleri yaşıyoruz. Her konserde başka bir konsepti belirliyoruz. Hep aynı tarz değil de değişik şarkılar, onların da sıkılmayacağı, öğreneceği, meraklanabileceği eserler geliştirmeye çalışıyoruz."

- Şarkı söylemek onları mutlu ediyor

Koronun üyelerinden Özlem Sara Akçay da yaklaşık bir yıldır kursa geldiğini ve şarkı söylemeyi öğrendiklerini belirtti.

Barış Manço ve Yeşilçam şarkılarını severek seslendirdiğini aktaran Akçay, "Öğrendiğimiz şarkıları evde söylediğim zaman annem, babam çok mutlu oluyor. Burada çok mutlu hissediyorum kendimi. Büyüyünce müzisyen olmak istiyorum." dedi.

Mihriban Oğuz ise kursa katılmadan önce avukat olmak istediğini ancak fikrinin değiştiğini ve müzisyenlik kariyeri yapmayı hedeflediğini kaydetti.

Eylül Liva Seraslan da şarkı söylerken çok mutlu olduğunu anlatarak, müzik öğretmeni olmak istediği ifade etti.





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