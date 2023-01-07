Bilecik'te yoğun sis etkili oldu

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BİLECİK (AA) - Bilecik'te sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.



Kent merkezi ve çevresinde sabahın ilk saatlerinden itibaren etkili olan sis, ulaşımı olumsuz etkiledi. Bazı sürücüler dörtlü flaşörlerini ve farlarını açarak trafikte seyretti. Trafik ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.



Polis ekipleri, İstanbul, Ankara, Bursa ve Eskişehir gibi büyükşehirlere yakınlığı dolayısıyla kentte trafiğin yoğun olduğu noktalarda olumsuzluk yaşanmaması için sürücüleri uyardı.



Bilecik'te hava sıcaklığı 2 derece ölçüldü.



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