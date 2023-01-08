Emektar müzisyen 19 yıldır meraklılarına bağlama çalmayı öğretiyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

BİLECİK (AA) - MUHSİN ARSLAN - Saz çalmayı ustalarından öğrenen 64 yaşındaki emektar müzisyen Mehmet Uysal, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 19 yıldır meraklılarına bağlama ve ses eğitimi veriyor.

Tutkun olduğu bağlama ile İstanbul Kartal'da marangoz olan babasının arkadaşından ders alarak 11 yaşında tanışan Uysal, TRT İstanbul Radyosu sanatçıları Orhan Dağlı'dan bağlama, Yalçın Özsoy'dan kabak kemane dersleri aldı.

Uysal, İstanbul'da bazı derneklerin halk müziği koro çalışmalarına katılıp sazıyla eşlik etti. 1984'te Bozüyük'e yerleşip bir fabrikada işe giren Uysal, yöre türküleri üzerinde araştırma ve derleme çalışmalarına başladı.

Bozüyük ve Eskişehir'de amatör korolara katılan Uysal, 2004'te emekliye ayrıldıktan sonra Türk Halk Müziğine daha çok ağırlık verdi.

Şu ana kadar 46 türküyü derleyip notaya alan Uysal, talepte bulunanlara ve çoğunlukla gençlerden oluşan öğrencilerine 19 yıldır bağlama çalmayı ve seslerini kullanmayı öğretiyor.

- "15 metrekarede bine yakın öğrenci yetiştirdim"

Mehmet Uysal, AA muhabirine, müziğin kendisi için büyük tutku olduğunu belirterek, bağlama ve kabak kemane çaldığını söyledi.

Bozüyük'te çalıştığı fabrikadan 45 yaşında emekli olduktan sonra ders vermenin yanı sıra Türk Halk Müziği korosu çalıştırdığını dile getiren Uysal, şöyle devam etti:

"2004 yılından beri 15 metrekarelik mekanda bine yakın öğrenci yetiştirdim. Konservatuvarı bitirip müzik yönünü seçenler de müzik öğretmenliği yapanlar da oldu. Yarışmalara katılan, derece alan öğrencilerim var. TRT Türk Halk Müziği programlarına çıkanlar oluyor. Farklı meslekleri seçip müziğine devam eden öğrencilerim de var. Özümüz türküler bizim, yaşanmışlıklar var. Bir halk bilimi türkülerimiz. Halk bilimini de bilmek gerekir, türkülerimizi anlayabilmek için. Daha çok öğrenci yetiştirmek istiyorum. Sanatçı veya şöhret olma gibi bir hevesim yok. Gençliğimde, bağlama çalmaya başladığımda TRT sanatçısı olma hevesim vardı ama imkan olmadı."

Şimdi eğiticiliğin ön planda olduğunu anlatan Uysal, bir öğretmen yetiştirdiği öğrenciyi üst seviyelerde gördüğünde nasıl mutluluk yaşıyorsa kendisinin de verdiği eğitimi karşılığını aldığında ayrı bir heyecan, sevinç duyduğunu ifade etti.

TRT Türk Halk Müziği Gençlik Korosu sanatçısı Beyza Ayça Duman ise 13 yaşında gitar kursuna giderken Uysal ile tanışınca bağlamaya yöneldiğini aktardı.

Türküleri, kültürü yansıttığı, yaşanmış hikayeleri olduğu için çok sevdiğini kaydeden Duman, "Bir türküyü söylemeden önce hikayesine bakıyorum, ondan sonra icra ediyorum. Daha duygusal oluyor, insanlara da yaşatmış oluyorsunuz." ifadelerini kullandı.

10 yaşındaki Defne İrem Ergün de iki aydır Uysal'dan bağlama dersleri aldığı bilgisini vererek, "Mutluyum ama çok zor. Zor ama zoru başaracağım. Yolun başındayım, zamanla daha güzel çalmaya başlayacağım. Avukat olmak istiyorum. Avukat olduktan sonra hem mesleğimi hem de bağlamayı aynı anda yürüteceğim. Enstrüman çalmak, müzik öğrenmek güzel." diye konuştu.

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