1. İnönü Zaferi'nin 102'nci yılında Metristepe'ye yürüdüler

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BİLECİK (AA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 1. İnönü Zaferi'nin 102'nci yılı etkinlikleri kapsamında "15. Metristepe Zaferi ve Şehitleri Anma Yürüyüşü" düzenlendi.

Bozüyük Belediyesi, AKUT Arama Kurtarma Derneği ile Kent Konseyi işbirliğince organize edilen yürüyüş kapsamında yaklaşık 1500 kişi, Nanedere mevkisinde bir araya geldi. Bilgilendirmede bulunulması ve ısınma hareketlerinin ardından yola çıkan grup, 8 kilometrelik zorlu mesafeyi 2 saatte katederek Metristepe'ye ulaştı.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı ve Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nun da aralarında olduğu gruba, burada belediye tarafından sıcak çorba, çay ve su ikram edildi.

Törende konuşan Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, yürürken yeni giysilerle bile zorlandıklarını belirterek, o günlerde ayağında çarıkla bu mücadeleyi veren şehit ve gazi olmuş büyüklerini düşündüklerinde duygulandıklarını söyledi.

Bu topraklarda önemli bir savaşın gerçekleştiğini anımsatan Bakkalcıoğlu, şöyle konuştu:

"Metristepe 1. İnönü Savaşlarının komutanca izlendiği merkez. İnönü Savaşları aslında adını karargahın İnönü olmasından alıyor. Aslında tüm cephe hattı Bozüyük'tür. Bozüyük ve köyleridir. Bozüyük kurtuluş mücadelesinde 3 kez yakılmıştır. Atalarımızdan böyle bir emaneti aldık. Biz de Bozüyük'ün girişine ve çıkışına milletin makus talihinin yenildiği yer ibaresini sürekli koruyoruz. Mutluyuz, 15'incisini yaptık. İnşallah önümüzdeki yıllarda gelecek kuşaklarımız da bunu sürdürürler diye düşünüyorum. Güzel katılım oluyor ve her yıl artıyor. İnşallah gelecek yıllarda daha yoğun olacaktır."

AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Yosun Akverdi ise yürüyüşe ilk defa katıldığını ancak etkinlikleri takip ettiğini belirterek, "15 yıldır yapılan etkinlik. AKUT'un kültürüne iz bırakmış, diğer ekiplerimizin örnek gösterdiği etkinliğimiz. Burada bulunmaktan gururluyuz. Yürüyüş esnasında gerekli tedbirleri alıyoruz. Hepimiz bu toprağın evladıyız. İnönü Savaşlarının yapıldığı bu topraklarda Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi milletimizin makus talihi değişti. Gelecek nesillere aktarabilmek için bu tür etkinlikler önemli. Katılımcılara zorlu yolu yürüdükleri ve şehitleri andıkları için teşekkür ediyorum. Bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz." ifadesini kullandı.

Beş yıldır yürüyüşe katılan 63 yaşındaki Rıza Yıldırım da daha önce koşarak Metristepe'ye çıktığını dile getirerek, yaşanmadan bu duyguyu hissetmenin mümkün olamayacağını dile getirdi.

Şehitler anısına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden program, dua edilmesi ve Metristepe Zafer Anıtı önünde fotoğraf çektirilmesiyle sona erdi.

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