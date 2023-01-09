Lise öğrencileri Vali Kızılkaya'yla okul kantininde buluştu

BİLECİK (AA) - Bilecik Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi öğrencileri, Vali Kemal Kızılkaya'yı çaya davet etti.
Vali Kızılkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol ile birlikte öğrencilerle birlikte okul kantininde bir araya gelerek, çay içerek, sohbet etti.
Öğrencilerin hedef ve hobilerini soran Kızılkaya, "Sohbet etmek ve çay içmek için gönderdiğiniz mesajı görür görmez daveti kabul ettim. Gençlerimiz gayret etsinler çalışsınlar geleceğe hazırlanmak adına gayretli olsunlar. Biz onların ne eksiği varsa tamamlamaya hazırız. Göğsümüzü kabartan gençlere olan inancımızı tekrar ifade ediyoruz." dedi.