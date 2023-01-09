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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilecik'te 2022 yılında 2 milyon 495 bin muayene oldu

AA

Bilecik'te 2022 yılında 2 milyon 495 bin muayene oldu

BİLECİK (AA) - Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü, 2022 yılında 2 milyon 494 bin 837 kişinin muayene olduğu bildirildi.

Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl 597 bin 275 MHRS sistemine randevu kapasitesi açıldığını, 377 bin 61 randevulu muayenenin gerçekleştiğini belirterek, 101 bin 547 kişinin de alınan randevuya gelmediğini kaydetti.

Polikliniklerde 360 bin 476 randevusuz muayenenin gerçekleştirildiğini anlatan Damkacı, ''Bozüyük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Palyatif Bakım Merkezi, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi ve Gündüz Bakım Evi projesi tamamlanarak hizmete açıldı. Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanemizde Anjiyo Ünitesi hizmeti verilmeye başlandı. Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanemizde 6 yataklı Koroner Yoğun Bakım ve 16 yataklı Kardiyoloji Servisi ve Yanık Ünitesi hizmete açıldı. Bozüyük Devlet Hastanesinde geleneksel ve tamamlayıcı tıp akupunktur hizmetine başlandı.'' dedi.

Damkacı, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Sağlık Bakanlığınca temini yapılan "gamma kamera" kurulumunun yapılarak nükleer tıp hizmetine başlayacağını bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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