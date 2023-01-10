Bilecik'te ceza infaz kurumunun kütüphanesi için kitap bağışı kampanyası düzenlendi

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BİLECİK (AA) - Bilecik’te, ceza infaz kurumunda bulunan tutuklu ve hükümlüler için "Kitap iyileştirir" başlıklı kampanya düzenlendi.

Cezaevi kütüphanelerini geliştirmek ve hükümlülerin rehabilitasyonlarına katkı sağlamak amacıyla başlatılan kampanyada, Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir ve Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan stantta kitap desteğinde bulundu.

Cumhuriyet Başsavcısı Olgun, yaptığı açıklamada, ceza ve adalet sisteminin, hükümlünün cezasını çekmesi, toplumdan soyutlanıp hapsedilmesinin yanında üretken ve topluma faydalı insan yetiştirme, iyileştirme amacı üzerine kurulduğunu söyledi.

Cezaevi kütüphanelerinin zenginleştirilmesinin hükümlülerin okumaya teşvik edilmelerinin rehabilitasyon süreçlerine önemli katkı yapacağını dile getiren Olgun, şöyle konuştu:

"Ceza infaz kurumundan ayrılan tutuklu ve hükümlülerin kuruma ilk geldikleri ana göre bedenen ve ruhen daha olumlu değerler ve erdemler ile topluma dönmeleri bizlerin en büyük önceliğidir. Cezaların infaz edilmesi aşamasında hükümlülerin yeniden topluma kazandırılması, rehabilitasyonlarının sağlanması amacıyla başta eğitim ve rehberlik faaliyetlerinin yanında iş gücü faaliyetlerinin ve meslek edindirmeye yönelik faaliyetlerin son derece önemli olduğunu biliyoruz. Kapalı ceza infaz kurumumuza bugün itibarıyla 100 hükümlümüz açık lise, 12 hükümlümüz açık üniversite, 24 hükümlümüz ise açık ilköğretim programlarına devam etmektedir. Bu sayı cezaevi mevcudunun yaklaşık üçte birine tekabül etmektedir. Yeni cezaevinde bulunan hükümlülerin yüzde 30'u cezaevi kütüphanesinden haftalık düzenli olarak kitap almakta, eğitimlerine devam etmektedirler. Bu sayı tek başına hükümlülerin büyük bir kısmının kendisini değiştirme ve geliştirme niyet ve çabası içinde olduklarını göstermektedir. Kendisini geliştirmeye çalışan, okuyan, düşünen ve üreten insan topluma faydalı ve sorumluluk bilincine sahiptir. Sorumluluk bilincine sahip insanlar ise 'gri alanlar' olarak nitelendirdiğimiz suçun işlenmesine olanak sağlayan alanlardan uzak durmaktadır."

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