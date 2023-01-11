Bilecik'te öğrenciler bir günlüğüne "okul müdürü" oluyor

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BİLECİK (AA) - Bilecik'te, İl Milli Eğitim Müdürlüğü her gün bir öğrencinin idareci ve sorumluluk sahibi olması amacıyla "Bir Günlük Okul Müdürü Projesi" başlattı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, yaptığı açıklamada, çalışma, okulda uygulamalı eğitim kapsamında yaşayarak öğrenme, çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlama, kendini rahat ifade edebilme, sorumluluk alma, sosyal yaşam becerileri, liderlik ve gelecek odaklı düşünme becerilerini kazanmaları amacıyla projenin uygulamaya konulduğunu bildirdi.

Projenin ülke çapında örnek ve model olabilecek bir çalışma olduğunu belirten Akyol, "O günün minik müdürü öğrencilere sorular soruyor ve cevaplar alınıp kaydediliyor. Öğrencilerin farklı düşüncelerine göre ulaşılabilir nitelikte olanları gerçekleştirmesi hedefleniyor. Okul yönetimi ve öğretmenler projede minik müdürlere rehberlik ederken, günlerini bu çalışma ile çok daha renkli ve neşeli geçiriyor." ifadesini kullandı.

İlk olarak Bilecik Mehmet Nuri Efendi Anaokulunda hayata geçirilen projede, okula gelen tüm çocukları girişte okul müdürü eşliğinde günaydın ile karşılayan sembolik müdür, okul ile ilgili yapılmasını istediği hedeflerini arkadaşları ve öğretmenleri ile paylaşıyor.

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