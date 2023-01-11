Bilecik'te Kadın Spor ve Yaşam Merkezi açıldı

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BİLECİK (AA) - Bilecik Belediyesi tarafından yaptırılan Kadın Spor ve Yaşam Merkezi törenle hizmete açıldı.

Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Beşiktaş Mahallesi'ndeki merkezi açılışında, kadınların birbiriyle görüşüp vakit geçirebileceği spor ve yaşam merkezinin hizmete sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Spor ve yaşam merkezlerinin sayısını artırmayı planladıklarını ifade eden Subaşı, "Bu yönde birçok mahallemizden bizlere talepler geliyor. Biz muhtarlarımızla iletişim halindeyiz. Bu doğrultuda elimizden geleni yaparak yeni tesisleri, kazandıracağız." dedi.

Subaşı, merkezde, uzman spor eğitmenleri tarafından ücretsiz şekilde sportif faaliyetlerin yanı sıra yoga ve plates aktivitelerinin yapılacağını bildirdi.

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