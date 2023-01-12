Bilecikli girişimci kültür mantarı üretmek için devlet desteğiyle tesis kurdu

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BİLECİK (AA) - MUHSİN ARSLAN - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde beyaz et sektöründe faaliyet gösteren üniversite mezunu girişimci, devlet desteğiyle arazi satın alıp kültür mantarı üretimine de başladı.

İlçede 2015 yılında etlik tavuk kümesi kuran Uğur Baş, bunun yanında başka bir sektörde faaliyet göstermeye karar vererek mantar yetiştiriciliği için proje hazırlayıp Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'na başvurdu.

"Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar" ve "Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları" kapsamında başvurusu kabul edilen Baş, kendisine sağlanan destekle 2 bin metrekare arazi satın alıp 6 çadırlık tesis kurdu.

Yıllık 100-120 ton üretim hedefleyen ve ilk hasada hazırlanan girişimci, kültür mantarını aracısız değerinde satmak için bazı marketlerle anlaştı.

Uğur Baş, AA muhabirine, Aydın'da çocukluk ve gençlik yıllarında babasıyla mısır, pamuk, susam, karpuz gibi ürünler yetiştirdiğini, çiftçi aileden geldiğini söyledi.

Üniversiteye başlayıncaya kadar tarlada çalıştığını belirten Baş, şöyle devam etti:

"2012 yılında Pamukkale Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü'nden mezun oldum. Babam, 'Oku da masa başında memur ol.' derdi. Bana hiç uymazdı. Sahada olup uğraşmak ve üretmek isteyen bir insandım. Üretim bambaşka, içten gelen bir şey. Üretime devam etme olayı beni buna yönlendirdi. Sıfırdan bir şeyi üretmek çok güzel. Babam geleneksel çiftçi, ben de onun artık yenilenmiş versiyonu gibiyim."

- "Tamamen bebek yetiştiriyormuş gibi"

Baş, eşinin arkadaşı sayesinde yöneldiği kültür mantarı yetiştiriciliğinin 3 yıllık hayali olduğunu dile getirdi.

Bilecik'te 16 hibe başvurusundan kendi projesinin de aralarında olduğu 4'ünün onaylandığını kaydeden Baş, "Ispartalı bir profesörümüzün mantar üzerine yazdığı kitapları var, onları okudum. Biraz fikir alışverişinde bulundum. Yapım aşamasındaki tesisleri gezdim. Kendi araştırmamla tesisi kurdum." dedi.

Baş, "beyaz şapkalı" olarak bilinen kültür mantarı yetiştirdiği tesiste şu anda 25 kişi istihdam ettiğini, tam kapasiteye ulaştığında bu sayıyı 60'a çıkarmayı planladığını bildirdi.

Ambalajlayıp marketlere doğrudan satış yapacaklarını anlatan Baş, şunları kaydetti:

"Yetiştirilmesi tamamen bebek yetiştiriyormuş gibi. Çok hassas davranmamız gereken noktaları var. Mantarın yüzde 94'ü sudan oluşuyor. Sporcular özellikle kas kütlelerini kaybetmemesi, daha da geliştirmesi için et yiyemedikleri zaman bunu çok fazla tercih edebiliyor. Mineral zengini bir gıdadır, içinde vitaminler var. Kalorisi de çok düşük."

Osmaneli Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Kurucular Kurulu Başkanı Ertuğrul Ünver ise Osmaneli'nin tarımıyla ünlü bir ilçe olduğunu belirtti.

Uğur Baş'ın başarılı olacağına inandığını ifade eden Ünver, "Girişimcimiz tarımdan geldiği için hevesli. Üretmek her zaman iyidir. İlçemizde iklim şartları uygun olduğundan her ürün yetişiyor." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.