Bilecik'te üniversitede seramik ve cam eğitimi alan öğrenciler sektöre kazandırılıyor

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BİLECİK (AA) - Bilecik'te, 1980 öncesi yüksekokul olarak eğitime başlayan ve 2014'te Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi bünyesinde kurulan Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü öğrencileri geleceğe hazırlanıyor.

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Kadir Sevim, yaptığı açıklamada, tarihi üniversiteden de eskiye dayanan Seramik ve Cam Bölümünün, mevcut Bilecik Belediyesi binasında 1980 öncesi yüksekokul olarak eğitime başladığını bildirdi.

Fiziki ve teknik altyapısını tamamlayan bölümün akademik ve idari yapısıyla da güçlü ve dinamik bir yapıya kavuştuğunu belirten Sevim, "YÖK'ün kurulması ile Bilecik Meslek Yüksekokulu bünyesinde çalışmalarına devam etmiştir. Bozüyük Meslek Yüksekokulunda açılan ilk iki bölümünden biri olmuştur. 2012 yılında kurulan Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültemizin Seramik ve Cam Bölümü, lisans düzeyinde ilk öğrencilerini 2014 yılında kabul etmiştir." dedi.

Prof. Dr. Sevim, Bilecik'te seramik, porselen ve cam sektöründe faaliyet gösteren fabrikaların bulunduğunu hatırlattı.

Bölümün, fabrikaların ihtiyacı olan alanında eğitimli iş gücünü yetiştirmeyi hedeflerken diğer yandan da sanatın evrensel düşünce ve değerlerine sahip çağdaş sanatçı adaylarını yetiştirmeyi amaç edindiğini aktaran Sevim, şunları kaydetti:

"Seramik ve Cam Bölümümüz bu amaçla atölye olanakları hem sanatsal seramik ve cam hem de endüstriyel seramik ve cam alanında eğitim için yeterli altyapı donanımına ve eğitimci kadrosuna sahiptir. 2020-2021 eğitim öğretim yılı ile lisansüstü eğitim programı da açılmış ve halen 18 öğrencisiyle yüksek lisans düzeyinde eğitimine devam etmektedir. Yüksek lisanstaki kayıtlı öğrencilerimizin birçoğu bölgemizde yer alan seramik ve cam sektörünün çeşitli bölümlerinde çalışmaktadır. Bu da bize il genelinde bulunan Bozüyük, Söğüt, Pazaryeri ilçeleri ve çevre illerdeki seramik sektörünün önemli fabrikalarında iş bulma olanaklarının oldukça yüksek olduğu referansını vermektedir. Ayrıca mezunlarımız serbest sanatçı ve tasarımcı olarak profesyonel iş hayatlarına devam edebilirler."

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