Söğüt Belediyesi çalışanlarının maaşlarına zam yapıldı

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BİLECİK (AA) - Bilecik'in Söğüt ilçesinde belediye çalışanlarının maaşlarına zam yapıldığı bildirildi.

Söğüt Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında 46'sı işçi 72 personeli ilgilendiren toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Belediye Başkanı İsmet Sever, yaptığı açıklamada, "İşçi sendikasıyla yapılan görüşmeler neticesinde ülkedeki ekonomik şartları da göz önünde bulundurarak belediye çalışanlarımızın maaşlarına yüzde 100 zam yapıldı. Hayırlı ve uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

İmzalanan sözleşmeye göre, belediye çalışanlarının en düşük maaşı 12 bin liraya, belediye iştiraki şirket çalışanlarının en düşük maaşı ise 11 bin liraya çıkarıldı.

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