Bilecik'te 4 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

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BİLECİK (AA) - Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında yaralanan biri çocuk 2 kişi hastaneye kaldırıldı.



Ali D. yönetimindeki 11 AAY 797 plakalı kamyonet, İsmetpaşa Mahallesi Rasimbey Caddesi'nde, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 11 AAF 032 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç da park halindeki 34 DUJ 190 plakalı otomobil ile 34 CAB 250 plakalı kamyonete vurdu.



Kazada, hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Zeynep S. (21) ile 1 yaşındaki Aras G.S. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.



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