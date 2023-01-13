Bilecik'te yoğun sis etkili oldu

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BİLECİK (AA) - Bilecik'te sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis yaşamı olumsuz etkiledi.

Sis nedeniyle kara yollarında ve şehir içindeki ana arterlerde sürücüler trafikte seyretmekte zorlandı.

Özellikle D-650 kara yolu ile Yüksek Hızlı Tren güzergahında sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.

Polis ekipleri, İstanbul, Ankara, Bursa ve Eskişehir gibi büyükşehirlere yakınlığı dolayısıyla trafiğin yoğun olduğu noktalarda olumsuzluk yaşanmaması için sürücülere uyarılarda bulundu.

Bu arada, kent merkezinde Şeyh Edebali'nin türbesinin bulunduğu vadi de sis altında kaldı.

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