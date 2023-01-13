Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine "sıfır atık belgesi" verildi

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BİLECİK (AA) - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin (BŞEÜ), sıfır atık koordinatörlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucu "sıfır atık belgesi" almaya hak kazandığı bildirildi.



Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, yaptığı açıklamada, üniversitenin merkez yerleşkesi ile ilçe kampüsleri ve Gölpark Sosyal Tesisleri'nde sıfır atık çalışmalarının tamamlandığını kaydetti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne yapılan başvuru sonucunda yerleşkelerin temel seviye sıfır atık belgesi almaya hak kazandığını aktaran Prof. Dr. Beydemir, "Yapılan çevresel çalışmalar ve yatırımlarla üniversitemiz gelişimini sürdürülebilir boyuta yaydı. Sadece akademik yönden değil çevresel açıdan da ilimize ve ülkemize örnek teşkil edecek çalışmalar yapıldı." ifadesini kullandı.

Bilecik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mustafa Budak, Rektör Prof. Dr. Beydemir'e, sıfır atık belgesini takdiminin yanı sıra Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü'nde ders uygulamalarında kullanılmak üzere baca gazı ölçüm cihazı hibe etti.

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