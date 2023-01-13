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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine "sıfır atık belgesi" verildi

AA

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine "sıfır atık belgesi" verildi

BİLECİK (AA) - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin (BŞEÜ), sıfır atık koordinatörlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucu "sıfır atık belgesi" almaya hak kazandığı bildirildi.

Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, yaptığı açıklamada, üniversitenin merkez yerleşkesi ile ilçe kampüsleri ve Gölpark Sosyal Tesisleri'nde sıfır atık çalışmalarının tamamlandığını kaydetti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne yapılan başvuru sonucunda yerleşkelerin temel seviye sıfır atık belgesi almaya hak kazandığını aktaran Prof. Dr. Beydemir, "Yapılan çevresel çalışmalar ve yatırımlarla üniversitemiz gelişimini sürdürülebilir boyuta yaydı. Sadece akademik yönden değil çevresel açıdan da ilimize ve ülkemize örnek teşkil edecek çalışmalar yapıldı." ifadesini kullandı.

Bilecik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mustafa Budak, Rektör Prof. Dr. Beydemir'e, sıfır atık belgesini takdiminin yanı sıra Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü'nde ders uygulamalarında kullanılmak üzere baca gazı ölçüm cihazı hibe etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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