Bilecik'te üniversite öğrencileri çevre temizliği yaptı

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BİLECİK (AA) - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğrencileri "Gönüllük Çalışmaları" dersi kapsamında katı atık toplama etkinliği düzenledi.

Ziraat Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Özlem Çalkan Sağlam, yaptığı açıklamada, "Genç Ofis" öğrencileri işbirliğinde Kent Ormanı'nda gerçekleştirilen çevre temizliği ile hem kendi duygularına hem de farklı gönüllere dokunduklarını belirtti.

Öğrencilere sorumluluk bilinci aşılayarak toplumsal ve çevresel sorunlara duyarlılıklarının artırılmasını sağlamaya çalıştıklarını vurgulayan Sağlam, şunları kaydetti:



"Yapılan etkinlikler öğrenciler tarafından planlanarak organize ediliyor. Öğrencilere çevreyi temiz tutma bilinci kazandırılması amacı ile Kent Ormanı'nda poşetler dolusu çöp toplandı. Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ile iletişime geçilerek başlatılan kampanya süresince toplanacak kapaklar derneğe gönderilecek. Böylece ihtiyaç sahipleri için akülü veya manuel sandalye alınmasına katkı sağlanacak. Öğrencilerimizle, özellikle çevre temalı etkinlerimiz devam edecek."

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