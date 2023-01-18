Bilecik'te motosiklet yayaya çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yayaya çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Muharrem Sayan (21) idaresindeki 11 ABJ 958 plakalı motosiklet, Kasımpaşa Mahallesi Şenkal Caddesi'nde yaya Fahrettin Çelik'e çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 30 metre savrulan Sayan, olay yerinde hayatını kaybetti.
112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan yayanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan kaza anı çevredeki mobese kameralarınca kaydedildi.