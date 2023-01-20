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Bilecikli 11 yaşındaki özel öğrenci Meryem Feyza karnesini evinde aldı

AA

Bilecikli 11 yaşındaki özel öğrenci Meryem Feyza karnesini evinde aldı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te evde eğitim imkanından yararlanan özel gereksinimli 11 yaşındaki serebral palsi hastası Meryem Feyza Bozkurt, karne heyecanı yaşadı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, beraberindekilerle 700. Yıl İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Bozkurt ve ailesini Hürriyet Mahallesi'ndeki evlerinde ziyaret ederek karnesini ve takdir belgesini verdi.

İstiklal Marşı'nın bir bölümünü okuyan Bozkurt, AA muhabirine, evde eğitim sayesinde günlerinin yoğun geçtiğini söyledi.

Karne dolayısıyla heyecanlandığını belirten Bozkurt, "Karnemde sadece 80 aldığım sınavım var, onun dışında derslerim iyi. Şu anda tek hayalim, derslerimde ilerleyeyim yeter." dedi.

Akyol da zeki ve başarılı bir öğrenci olan Bozkurt'tan büyük enerji aldığını dile getirdi.

İleride çok iyi bir yazar, şair olacağına inandığını anlatan Akyol, "Olağanüstü çok özel bir öğrencimiz. Ancak Feyza Fenerbahçeli, ben Trabzonsporluyum bakalım nasıl anlaşacağız." ifadesini kullandı.

- "Bazen oyun oynuyoruz, bazen ders yapıyoruz"

Öğretmeni Tülay Gider Yenici, Feyza Meryem ile bu yıl tanıştıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Derslerimiz çok güzel geçiyor, çok zeki bir öğrenci. Haftada 15 saat, günde 3 saat geliyorum bazen de uzatıyoruz. Gayet güzel gidiyor derslerimiz. Maşallah Feyza fiziksel problemi olsa da zeka olarak çok iyi bir öğrenci. İleride mutlaka çok iyi bir yerde olacak eminim. Bazen oyun oynuyoruz, bazen ders yapıyoruz."

Meryem Feyza'nın fizyoterapi eğitmeni Tuğçe Çimen Meryem ise onunla haftada iki saat ders yaptıkları bilgisini vererek, "Fizik tedavi ve rehabilitasyon yapıyoruz. Mental anlamda zaten çok iyi, fiziki anlamda ise evet bazı yetersizliklerimiz var ama beraber aşmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Öğrencinin ağabeyi Muhammet Fatih Bozkurt, kardeşiyle gurur duyduğunu belirtti.

Zor şartlarda eğitim alsa da büyük bir başarı sergilediğini kaydeden Bozkurt, "Feyza yaklaşık bir haftadan beri çok heyecanlı ve bu anı bekliyor. Tabii onun için bir gurur; öğretmenleri ve Milli Eğitim Müdürü'nün elinden karne ve hediye almak. Heyecanlıydı, karnesini aldı ve teşekkür etti herkese."

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