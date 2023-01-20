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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmaneli’nde öğrenciler yarıyıl tatiline girdi

AA

Osmaneli’nde öğrenciler yarıyıl tatiline girdi

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle 3 bin 416 öğrenci yarıyıl tatiline girdi.

Osmaneli İlkokulu'nda gerçekleştirilen karne dağıtım törenine Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkan Vekili Mustafa Çakıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş, AK Parti İlçe Başkanı Şaban Güdem, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Karne töreninde konuşan Ünal, "Tatili boş bir zaman dilimi olarak görmemeli, çocuklarımızla birlikte yapacağımız bir plan dahilinde dinlenme, eğlenme ve okuma zamanları oluşturmalıyız." dedi.

Program, Ünal ve beraberindekilerin öğrencilere karnelerini dağıtmasıyla sona erdi.


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