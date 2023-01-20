DEVA Partisi Pazaryeri İlçe Başkanı Mehmet Beyan istifa etti

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BİLECİK (AA) - Bilecik'te, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Pazaryeri İlçe Başkanı Mehmet Beyan, görevinden ve partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Beyan, partinin İl Başkanlığına gönderdiği dilekçede, "Son zamanlarda Sayın Genel Başkan Ali Babacan'ın ifadelerinin şahsımın görüşlerine ters düştüğü kanaatinde olup, devletimin zor süreçte olduğu şu günlerde devletin bölünmez varlığını ve bütünlüğünü düşündüğümden, şahsımın milliyetçi düşüncelerine ters olduğundan, ilçe başkanı olarak görev yaptığım DEVA Partisinden şahsım ve yönetim kurulu üyelerimle istifa ediyorum." ifadesini kullandı.

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