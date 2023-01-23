Bilecik'te 20 yılda 75 tesis yapıldı

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BİLECİK (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından 20 yılda Bilecik'te 27 tesis ile 116 bin 850 dekar tarım arazinin suyla buluşturulduğu kaydedildi.

DSİ'den yapılan açıklamada, yapılan yatırımların, suyun özellikle tarım ve sanayide yarattığı güçlü etki sayesinde geniş iş sahalarının doğmasına imkan sağladığı ve ülke tarımına katkı sunduğu ifade edildi.

Son 20 yılda Bilecik’te inşa edilen 27 sulama tesisi ile toplam 116 bin 850 dekar tarımsal arazinin sulamaya açıldığı aktarılan açıklamada, DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta'ın şu ifadelerine yer verildi:

''Marmara Bölgesinin ve ülke tarımının önemli illerinden biri olan Bilecik'te ziraatın daha da gelişmesi için son 20 yılda 75 adet tesis ile 1 milyar 317 milyon lira yatırım yaptık. Bilecik'te son 20 yılda 13 baraj inşa ettik ve böylece 44 milyon metreküp depolama hacmine ulaştık. Bilecikli çiftçilerin kendilerine sunulan sulama imkanlarını büyük bir emek ve özveri ile değerlendirdik. Bilecik’in su kaynaklarını değerlendirmek için yeni barajlar inşa ediyoruz. Şu anda 4 barajın yapım çalışmaları devam ediyor. Bu barajların tamamlanması ile 36 bin 870 dekar tarımsal araziyi daha sulama suyuna kavuşturmayı hedefliyoruz. Diğer taraftan 2 adet içmesuyu tesisini 2025 yılı sonuna kadar tamamlayarak, toplamda 154 bin 99 kişi için yılda 3,40 milyon metreküp içmesuyu temin edilecektir.''

- "20 yılda 32 adet taşkın koruma tesisi"

Taşkın riskini azaltmak, vatandaşların can ve mal emniyetini güvence altına aldıklarını kaydeden Balta, ''Bilecik'te taşkın riskini azaltmak için son 20 yılda tamamlanan 32 adet taşkın koruma tesisi ile 45 adet yerleşim yeri ve bin 230 dekar arazinin taşkın kontrolü sağlanmıştır. 3 adet taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam etmektedir. Bilecik'te son 20 yılda 3 adet Hidroelektrik Enerji (HES) Tesisinin işletmeye alınmasıyla yıllık 173,84 milyon KWh enerji üretimi sağlandı. Kurulu gücü 34,16 MW olan bu tesisler sayesinde milli ekonomimize yalnızca enerji alanında yıllık 195 milyon lira katkı sunuyoruz.'' değerlendirmesinde bulundu.

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