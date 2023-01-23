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İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması Bilecik'te protesto edildi

AA

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması Bilecik'te protesto edildi

BİLECİK (AA) - Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılması, Bilecik'te protesto edildi.

Bilecik Muhtarlar Derneği üyeleri Atatürk Parkı önünde toplanarak, Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti.

Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, tarih boyunca tüm dünyada İslamiyet düşmanı karanlığın temsilcisi olan cahiller sürüsünün hep var olduğunu, hiçbir zaman başarılı olamadıklarını ve olamayacaklarını söyledi.

''Bizleri karanlığın ve cehaletin içinden aydınlığa çıkaran yüce kitabımız Kuran'ı Kerim'dir.'' ifadesini kullanan Çınar, şunları kaydetti:

''Allah'ın kelamı olan Kuran'ı Kerim'in hiçbir insana ihtiyacı yoktur. Dolayısıyla hiçbir İslam düşmanları ne dinimize ne de kitabımıza hiçbir zarar veremezler. Muhtarlar olarak her şeyden önce bilinmesini isteriz ki; hiçbir şekilde en büyük kutsalımız olan Kuran'ı Kerim'e yapılacak hiçbir edepsizliğe karşı sessiz kalmayacağız. Dünyada kendilerini sözde demokrasi ve özgürlük havarisi olarak gören Avrupa ülkeleri, Müslümanlara karşı yapılan saldırılarda nedense her zamanki gibi sessiz kalmaktadır. Sizler ne yaparsanız yapın hakikatin ışığını söndüremezsiniz. Kur'an'ın tüm evreni aydınlatan ruhunun önüne geçemezsiniz. Müslümanların birliğini engelleyemezsiniz. Allah inanmış olan bizleri yoldan çeviremeyenlerin her gün başka bir ayak oyunlarını duyuyoruz bunun sonuncusu Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin verilmesidir. Kutsal olana saldırmanın hiçbir şekilde düşünce ve ifade özgürlüğünü ifade eden bir kavram yoktur, aksine bunun bir nefret suçu olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak her nedense Müslümanların kutsalı söz konusu olduğunda bütün dünyanın, her zamanki gibi batının nasıl sessizliye büründüğünü görüyoruz. Bu noktada İsveç'in Müslümanların en büyük kutsalı olan yüce kitabımız Kuran'ı Kerim'e karşı yapılan bir saldırıya izin vermesiyle suçu himaye ettiğine de tanıklık ediyoruz. Biz Müslüman olarak bu tanıklığın gereğini yerine getirmek suretiyle, nereden ve kimden geldiği fark etmeksizin Kuran'ı Kerim'e yapılacak her türlü saldırıya karşı mücadele edeceğiz.''

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