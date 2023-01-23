Bilecik'te "Kahraman Türk Büyükleri Savaş Aletleri Sanat Sergisi" açıldı

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BİLECİK (AA) - Bilecik'te somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı kılıç ustası Sezer Sargıl'ın eserlerinden oluşan "Kahraman Türk Büyükleri Savaş Aletleri Sanat Sergisi" açıldı.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Serkan Bircan, Bilecik Müzesindeki açılışta, serginin Sargıl tarafından 2 yıllık bir çalışma sonucu hazırlandığını ve eserlerin 2 hafta müzede sergileneceğini söyledi.

Sargıl ise 10 yıldır bu işle uğraştığını belirterek, şunları anlattı:



"Genellikle tarihi silahlar üzerine çalıştım. Atalarımızın kullandığı kılıçları yapıyoruz. Kılıçlarımız gerçektir, imitasyon olmasına rağmen gerçek harp kılıçlarıdır. Üstün olarak yaklaşık 6 bin kat çelik olan kılıçlarımız da var ama bunlar yapılırken bir kılıç yaklaşık 3 ayda çıkıyor. Şu anda sergimizde bulunan ürünler kahraman Türk sultanlarının kılıçlarıdır. Sebebi ise bunlar hiç yenilmeyen komutanlarımızdır. İslami kılıçlarımız da bulunuyor sergimizde. Tüm meselemiz atalarımızı anmaktır."

Konuşmaların ardından Vali Kemal Kızılkaya, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı ve Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, sergiyi gezdi.

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