Pazaryeri’nde çocuklara yönelik tiyatro şenliği düzenlendi

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BİLECİK (AA) – Bilecik’in Pazaryeri Belediyesince, karne hediyesi olarak 4-14 yaş grubu çocuklar için tiyatro şenliği düzenledi.

Pazaryeri Kültür Merkezi salonunda Kültür Sanat Çocuk Tiyatrosu tarafından 2 seans halinde çocuklar için hazırlanan canlı heykel, pandomim, tahta bacak, jonglör kanguru, sihirbaz şov, Nasrettin hoca, Hacivat ve Karagöz gösterileri ilgiyle izlendi.

Çocukların eğlencesine iştirak eden Belediye Başkanı Zekiye Tekin, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için birbirinden güzel gösteriler yapıldı. Çocuklarımız bu yılki eğitim öğretimin ilk döneminde de yoğun bir tempoda çalıştılar ve karnelerini aldılar. Bizde sömestr tatilinde çocuklarımıza bu yılda böyle bir sürpriz hazırladık.” dedi.

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