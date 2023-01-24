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Bilecik'te keşfedilen 109 ton altının ekonomiye kazandırılması için geri sayım başladı

AA

Bilecik'te keşfedilen 109 ton altının ekonomiye kazandırılması için geri sayım başladı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Söğüt ilçesinde, Gübretaş'a ait sahada 3,5 milyon onsluk altın kaynağının 2020 yılında tespit edilmesinin ardından maden işleme aşamasına gelindi. Cuma günü açılacak altın işleme tesisinde ilk külçenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dökülmesi bekleniyor.

Madenin bulunduğu Sırhoca köyünün sakinleri de açılış için gün sayıyor.

Sırhoca köyü Muhtarı Erhan Kuyucu, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı'nın gelmesinin köylüyü çok memnun edeceğini belirterek, "Bölgedeki köylerimizde sevinç var. 6-7 yıldır devam eden bir süreç. Açılması temennisiyle bekliyorduk, gençlerimize iş istihdamı sağlaması için. İnşallah gençlerimizden torunlarımıza kadar devam eder bu süreç. Mutluyuz bundan dolayı. Gençlerimiz çalışmaya başladı, alınmaya devam ediyor. Madenin işletmeye başlamasından çok memnun oluyoruz. Ülke ekonomisine katkı sağlayacağı söyleniyor. Temennimiz ülke ekonomisine büyük bir katkıda bulunması." diye konuştu.

Mali Müşavir Faruk Altuntaş ise sabırsızlıkla maden şirketinin açılışını beklediklerini kaydederek şunları söyledi:

"Çok heyecanlıyız. Altın madeni ilçemizin nüfusuna büyük katkı sağlayacak, göç alacağız. 15 bin nüfuslu ilçemiz, birkaç yıl içerisinde 50 binlere dayanabilir diye düşünüyorum. Sırhoca köyü ilçeye 2 kilometre mesafede. Köyde, ilçeye yakınlıktan dolayı yaşam fazla yok. Köyümüz bir cazibe merkezi haline gelecek. Nüfustan kaynaklı artıştan dolayı köyümüzde kentleşmeye yönelik projeler geliştirilip, köyümüz canlandırılabilir diye düşünüyorum. Cumhurbaşkanı'mızdan talebimiz, hep birlikte Sırhoca köyümüzü kalkındıralım istiyoruz."

Emekli İbrahim Mermer de Gübretaş'ın bölgeye gelmesinin köylerinin kalkınması için iyi bir başlangıç olduğunu aktararak, "Köyümüz göç veren bir yer. Çok arazi işlenirken şimdi çok azı işleniyor. Maden işletmenin desteğiyle köyümüzü güçlendirip, yeniden büyütmek istiyoruz." dedi.

Esnaf Ali Turgutoğlu ise Gübretaş'ın Söğüt için hatta bölgedeki köyler içinde çok büyük bir nimet olduğunun altını çizerek şöyle konuştu:

"Göçün geriye dönmesini bekliyoruz, umut ediyoruz. Çünkü bizlerin, 55-60 yaşlarındakilerin artık son şansı. Çünkü bizler teknoloji öncesini yaşadık, öküzlerle, düvelerle harman yapmayı biliyorduk. Şu anki gençlik bilmiyor. Yeniden bunu yaşatmamız gerekiyor."

Bilecik’in Söğüt ilçesindeki altın madeni 2020 yılında keşfedildi. Tarım Kredi Kooperatifi iştiraklerinden Gübretaş’a ait maden sahasında 109 ton altın rezervi bulunduğu ve bunun 6,5 milyar dolar değerinde olduğu açıklanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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