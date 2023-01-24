BŞEÜ'den iş dünyasına "yorumlu teknik analiz raporu" hizmeti

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BİLECİK (AA) - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi (BARUM), sanayi kuruluşlarına 'yorumlu teknik analiz raporu' hizmeti vermeye başladığı bildirildi.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, sanayi kuruluşlarının yaşadığı sorunların başında gelen Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarına destek sağlamak amacıyla BARUM’da yapılan analiz sonuçlarının bilimsel olarak yorumlandığını ve firma talebi doğrultusunda teknik raporun paylaşılabileceğini kaydetti.

Hizmet ile gerek Bilecik'teki gerekse ülkedeki sanayi kuruluşlarına önemli bir hizmet verildiğini ifade eden Beydemir şunları ifade etti:



''Merkezimiz hem üniversitemiz akademisyenlerine hem de diğer üniversitelerin akademisyenlerine araştırma yapma imkanı sağlıyor. Öte yandan sanayi kuruluşlarının çalışmalarına bilimsel nitelik kazandırmalarına yardımcı oluyor. BARUM'da iki gün gibi kısa bir sürede analiz ve teknik yorum raporlarını sanayicilerimize vermekteyiz. Rekabetçi piyasa koşullarında sanayicimizin yanında yer alıyoruz. BARUM, sanayicimizin ihtiyaçlarını belirlemek ve sektörün nabzını tutabilmek amacıyla çeşitli faaliyetlere katıldı. BARUM'da yapılan analiz sayılarında ise 4 buçuk kat bir artıştan söz edebiliriz. Bu verilerin her geçen gün katlanarak devam etmesi ve sanayimizin üretimini bilimsel verilerle desteklenmesi için yoğun emek vermekteyiz.''

BARUM'un çalışmalarına devam ettiğini bildiren Beydemir, ''Laboratuvarımızı daima geliştiriyoruz ve daima farklı sanayi kuruluşları ile irtibat halindeyiz. Hem sanayi kuruluşlarına hem de üniversitemize ve diğer üniversitelere bilimsel katkıda bulunmaya devam edeceğiz.'' dedi.

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