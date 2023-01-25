Çocuklar müzede özledikleri kar yağışını resim tuvaline çizdiler

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BİLECİK (AA) - Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesinde bir araya gelen çocuklar, kar yağışını resim tuvallerine yansıtmaya çalıştı.

Belediye Resim ve Heykel eğitmeni Tamer Kamalı ile birlikte resim tuvallerinin karşısına geçen çocuklar, hayalindeki kar yağışı ve kış mevsimini çizdi.

Belediye Turizm Koordinatörü Mesut Ünver, akademinin 4 yaşında olduğunu anımsatarak, müzede bir yandan şehri tanıtırken diğer yandan çocukları güzel aktiviteler etrafında topladıklarını söyledi.



Karnelerini alan çocukların evlerinde sıkılmamaları için karne hediyesi olarak birçok aktivite hazırladıklarını ifade eden Ünver, ''Müzede ağırladığımız çocuklarla şu ana kadar onlarca aktivite düzenledik, binlerce çocuğumuzu ağırladık. Böylece onların şehrimizin doğal ve kültürel güzellikleri hakkında bilgi sahibi olarak, gönüllü birer rehber olmalarını sağlıyoruz. Çocuklar burada ayrıca çok eğleniyor ve keyifli zaman dilimi geçiriyorlar. Çocuklar bu etkinliğimizde ise özlemini çektikleri kar yağışını tuvallere çizmeye çalıştılar. Aileler ve çocuklar bu etkinliklerden oldukça memnun şekilde ayrılıyorlar.'' dedi.

Çocuklar da müzede keyifli ve eğlenceli anlar yaşadıklarını dile getirdi.

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