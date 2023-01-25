İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması Bilecik'te protesto edildi

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BİLECİK (AA) - Yeniden Refah Partisi Bilecik İl Başkanlığı üyeleri, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasını protesto etti.

Atatürk Parkı önündeki protesto gösterisinde basın açıklamasını Yeniden Refah Partisi Bilecik İl Yönetim Kurulu Eğitim Başkanı Halil İbrahim Şener yaptı.

İslami değerlere ve Müslümanlara saldırıların sadece İsveç’te olmadığını belirten Şener, saldırıyı lanetlediklerini ve şiddetle kınadıklarını söyledi.

Hindistan, İsrail, Kanada, Fransa ve Doğu Türkistan'da da İslam ve Müslümanlara karşı benzer eylemlerin yapıldığını dile getiren Şener, "Hindistan’da iktidardaki Halk Partisi yetkilileri, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e hakaret içerikli ifadeler kullanılıyor, İsrail’de, Mescid-i Aksa’da ibadet eden Müslümanlar katlediliyor, Kanada’da camiden çıkan cemaate ateş ediliyor, Fransa’da başörtüsü takan kadınlar tartaklanıyor ve hakaret ediliyor, Doğu Türkistan’da Müslümanlara işkenceler yapılıyor ve katlediliyor. Maalesef bu örnekleri saymakla bitiremeyiz." ifadelerine kullandı.

Müslümanları birlik olmaya davet eden ve saldırıların son bulması adına en güçlü yaptırımların uygulanması çağrısında bulunan Şener, şunları kaydetti:

"Bugün yaşanan bu olaylar bizlere gösteriyor ki acil bir şekilde D-8 ve İslam Birliğinin aktif hale gelmesi gereklidir. Devlet erkanımızı D-8 öncülüğünde bu ve benzeri ülkelere yaptırım yapmaya davet ediyoruz. Bu ve benzeri şer odaklı güçler dün olduğu gibi bu gün de boş durmuyorlar. Bu kimseler fikir özgürlüğü adı altında Malcolm X’in dediği gibi İslam’a sövmenin özgürlüğünü istiyorlar. Bizler Millî Görüşçüler olarak bu ve benzeri şer odaklı güçlerin her zaman karşılarındayız."

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