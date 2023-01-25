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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilecik'te farklı yaş ve meslek gruplarından oluşan koro ilk konserini verdi

AA

Bilecik'te farklı yaş ve meslek gruplarından oluşan koro ilk konserini verdi

BİLECİK (AA) - Bilecik'te yaşları 16 ile 73 arasında değişen ve farklı meslek gruplarından oluşturulan Halk Eğitim Merkezi Korosu kentteki ilk konserini verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen "Şarkılar Bizi Söyler Biz de Şarkı Söyleriz" projesi kapsamında kentte kurum müdürü, öğretmen, polis, işçi, üniversite öğrencisi ve emekli usta öğretici gibi farklı meslek gruplarında çalışan vatandaşlardan oluşan Halk Eğitim Merkezi Korosu oluşturuldu.

Yaklaşık 4 ay eğitim alan ve yaşları 16 ile 73 arasında değişen 42 kişiden oluşan koro Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde sahne aldı.

Koro üyeleri, orkestra şefi Hilal Coşgun'un yönetiminde "İnmeyen Nağmeler", "Adını Anmayacağım", "Erkilet Güzeli", Yar Saçların Lüle Lüle" gibi eserleri seslendirdi.

Şarkılara dinleyiciler de zaman zaman eşlik etti.

Konser sonrası ekibi tebrik eden Bilecik Vali Yardımcısı Akgün Corav, "Koromuz çok iyi bir performans gösterdi ve beğendik. Konserle birlikte ruhumuzu beslediler. Bundan sonra da Bileciklilere belirli günlerde konser vereceklerdir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Koroyu Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol ve kurum müdürleri ile vatandaşlar dinledi.

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