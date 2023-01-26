Bilecik'te hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 kişi tutuklandı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı.
İnhisar ilçesindeki kırsal alandaki bağ evlerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı alan jandarma ekipleri, çalışma başlattı. Ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen H.A'yı evinde yakaladı. Evde yapılan aramada tarım aletleri ve çeşitli ev eşyaları ele geçirildi.
Gözaltına alınan H.A, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Osmaneli ilçesinde de su deposundan 56 metre uzunluğunda 105 kilogram ağırlığında bakır kabloları çaldığı iddia edilen şüpheli, güvenlik kameralarından tespit edildi. Güvenlik güçleri tarafından yakalanan şüpheli, sorgusunun ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.