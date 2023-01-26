Bursa, Balıkesir, Yalova ve Bilecik'te Regaip Kandili idrak edildi

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BURSA (AA) - Bursa, Balıkesir, Yalova ve Bilecik'teki camilerde Regaip Kandili, dualarla idrak edildi.

Bursa'nın Harmancık ilçesinde üç ayların başlangıcı kabul edilen Regaip Kandili dolayısıyla Merkez Camisi'nde program düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş, cemaate kandil simidi ikramında bulundu.

- Balıkesir

Balıkesir'de de Regaip Kandili dolayısıyla Zağnos Paşa Camisi'nde mevlit programı gerçekleştirildi.

Kur'an tilaveti ile başlayan programda ilahiler okunup dualar edildi. Programda camide yer bulamayanlar avluda namazlarını kılabildi.

Cami çıkışında cemaate lokum ikramında bulunuldu.

Sındırgı ilçesinde de tarihi Şerif Paşa Camisi'nde düzenlenen programa çok sayıda kişi katıldı. Sındırgı İlçe Müftüsü Sami Türkel, Regaip Kandili'nin önemini anlatarak, bu gecenin ibadetle geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Programın sonunda lokum ikram edildi.

- Bilecik

Bilecik'te Regaip Kandili dualarla idrak edildi.

Kayıboyu ile tarihi Orhangazi camilerinde mevlit ve ilahiler okundu. Vatandaşlar, Regaip Kandili konulu vaazı dinledi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin de yapıldığı programların sonunda çeşitli ikramlarda bulunuldu.

- Yalova

Çınarcık ilçesinde ​​​​​​​Regaip Kandili dolayısıyla program gerçekleştirildi.

İlçedeki camilerde Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, mevlit okundu, dualar edildi.

Programların sonunda Çınarcık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Şefliği personeli tarafından cemaate kandil simidi ikram edildi.

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